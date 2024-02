Rougier reacciona al golazo histórico: ¿Es el primero en su carrera? Revela cómo sorprendió a Denovan Torres

- REACCIÓN DE ROUGIER -

Gran victoria ante un rival duro: “Es importante porque son tres puntos, es un rival difícil porque en el torneo pasado peleó arriba, este torneo ha sacado puntos importantes contra equipos grandes, con lo que hicimos hoy podemos mejorarlo”.

Un hombre de más, ¿se quedaron cortos? “El equipo de ellos arribó mucho, nosotros no le terminamos de encontrar la vuelta, estuvimos moviendo la pelota, no fuimos tan incisivos como en otros partidos, pero lo importante era ganar, sumar de a tres. A partir de ahí vamos a mejorar”.

¿Primer gol en la cancha? “Sí, en los 90 minutos, siendo profesional es mi primera vez”.

¿Cómo fue ese gol? “Más que nada fue porque lo vi a Denovan que estaba en la mitad de la cancha, en la expulsión. Después, cuando se va retrocediendo veo que no van con la intención de llegar al arco. Entonces, le digo a Droopy “que me deje hacerlo”, después, la agarró Carlos Meléndez, yo le digo a él “que la deje ahí”, le hago señas, Carlos luego se corre y vi a Denovan que estaba adelantado, porque la jugada no parecía que iba a pasar lo que pasó. Cuando le digo a Carlos, él me da el espacio...”

¿Lo tenía en la cabeza? “Sí, porque Denovan Torres medianamente estaba adelantado, aprovechando un poco el aire, ya tenía la decisión de darle de cero”.

Es el segundo en la historia de Honduras: “Lo que me interesa es que se da la alegría para ganar y que pudimos mantener el cero, que es mi verdadero trabajo”.