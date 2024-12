“No sé que decir, solo puedo decir gracias a Dios, creo que todo el que me conoce sabe lo mucho que ha sido difícil para mí, en medio de violencia pude salir de mi barrio, Santa Cruz, doy gracias a Dios, a mi esposa y mi hijo que viene en camino”, manifestó Serrano en medio de lágrimas a TVC.

Pero tras el pitazo final de Said Martínez que confirmó la copa 19 del Mimado, “Puchulín” rompió en llanto y reveló de manera emotiva la dedicatoria especial de la copa de campeón del certamen que finalizó este domingo en el Estadio Nacional Chelato Uclés.

Luego de las primeras declaraciones, el Puchulín recordó a su madre, a quien le prometió convertirse en jugador profesional. También aconsejó que el futuro y que jamás hay que rendirse para lograr los objetivos.

“Mi mamá lo es todo, por ella estoy aquí, ella no quería irse y dejarme solo, pero así lo quiso Dios y a Él no se le cuestiona, esto es para ella, yo le dije que iba a ser un gran jugador y lo estoy cumpliendo para ella y todos los panameños, el futuro está afuera y no se rindan”, detalló Serrano.

Jorge Serrano disputó 18 partidos en el torneo Apertura 2024, de los cuales anotó dos goles y brindó cinco asistencias. Asimismo, en el campeonato recibió tres tarjetas amarillas, pero fue expulsado en ningún partido.