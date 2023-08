José Humberto Rivera dejará de ser técnico del Olancho FC; regresa a Honduras un argentino subcampeón

El profe Rivera no continuará al mando de los potros y es una decisión tomada por la dirigencia, y curiosamente no es por los malos resultados.

Samuel García , dueño y dirigente del Olancho FC , salió molesto por la apretada victoria de 3-2 sobre Verdes FC por la Copa Centroamericana . Dijo que no le había gustado la alineación del profe Rivera y que no supo qué pasó antes.

Aún no hay mayores detalles sobre los problemas dirigencia-jugadores de los que habló Prono, pero lo cierto de todo es que, de acuerdo a lo mencionado, hay indisciplina de parte de un grupo de los jugadores del club.

“Nosotros siempre esperamos un mejor resultado del equipo y un mejor fútbol, del que estamos acostumbrados, vamos con un mal sabor de boca, sí ganamos y como experiencia, magnífico, nos va a servir para otros torneos”, dijo.

Luego afirmó. “La verdad es que no supe qué realmente fue lo que aconteció, porque la alineación no me gustó de entrada y esperemos que en los próximos torneos podamos mejorar. Pensé que el equipo iba a tener un mejor desenvolvimiento, ganamos con un apenas 3-2, pero moribundo”.