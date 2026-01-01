José Mario Pinto se codea con Lamine Yamal: La estadística a nivel mundial donde incluyen al hondureño

Se trata del ranking de los futbolistas con más gambetas completadas a nivel mundial. El catracho se ubica en la tercera posición del listado, el cual es encabezado por el atacante del Barcelona, Lamine Yamal , mientras que el segundo puesto corresponde a Guilherme Smith , del Union Saint-Gilloise de la Pro League belga.

La prestigiosa empresa de estadísticas deportivas Sofascore publicó en las últimas horas un top 10 de los mejores jugadores que le ha dado la vuelta al mundo, en el cual destaca el volante del Olimpia y de la Selección Nacional de Honduras , José Mario Pinto.

Este reconocimiento hace honor al apodo de José Mario Pinto, quien es conocido en suelo catracho como el “Rey del Dribling”, gracias a su gran capacidad y habilidad para dejar rivales en el camino con el balón.

José Mario Pinto completó un total de 238 gambetas durante el año 2025, en el que disputó 53 partidos, sumando sus participaciones entre la Copa Centroamericana y la Liga Nacional.

Cabe destacar que el futbolista fue uno de los temas principales durante la Eliminatoria Mundialista de Concacaf, proceso en el que Honduras quedó fuera del Mundial United 2026.

Lo anterior se debe a que José Mario Pinto no fue tomado en consideración por el técnico Reinaldo Rueda, pese a ser uno de los jugadores más talentosos con el balón en el fútbol hondureño.