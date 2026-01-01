José Mario Pinto se codea con Lamine Yamal: La estadística a nivel mundial donde incluyen al hondureño

La prestigiosa empresa de estadísticas deportivas <b>Sofascore</b> publicó en las últimas horas un top 10 de los mejores jugadores que le ha dado la vuelta al mundo, en el cual destaca el volante del <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras" target="_blank"><b>Olimpia</b> </a>y de la <b>Selección Nacional de Honduras</b>, <b>José Mario Pinto.</b>Se trata del ranking de los futbolistas con más gambetas completadas a nivel mundial. El catracho se ubica en la tercera posición del listado, el cual es encabezado por el atacante del Barcelona, <b>Lamine Yamal</b>, mientras que el segundo puesto corresponde a<b> Guilherme Smith</b>, del Union Saint-Gilloise de la Pro League belga.