Agenda del fútbol hondureño en 2026: Premundiales Sub 17 y 20, torneos internacionales y el nuevo DT de la Selección de Honduras

Hay algo doloroso en todo el calendario y es la ausencia de Honduras en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe y también, por ende, en los XX Juegos Panamericanos.<b>Marcando el inicio del ciclo olímpico</b>, los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025 otorgaban en el fútbol masculino tres boletos a la siguiente competencia oficial: XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se celebrarán en<b> Santo Domingo </b>del 24 de julio al 8 de agosto de 2026. <b>Honduras no tendrá participación.</b>Y la competencia<b> sin la presencia del fútbol masculino catracho</b> serán los XX Juegos Panamericanos, se realizarán en Lima del 16 de julio al 1 de agosto del 2027. Esto debido que en Santo Domingo 2026 es el clasificatorio. Honduras todo eso lo echó a perder en los <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/sub-20-honduras-conoce-camino-hacia-mundial-jugara-fase-previa-OJ27953926" target="_blank">Juegos Centroamericanos de Guatemala donde al mando de Orlando López quedamos últimos</a></b> sumando un fracaso fulminante.