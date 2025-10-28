La Sub 20 de Honduras conoce su camino hacia el Mundial de Azerbaiyán y Uzbekistán del 2027; no jugará fase previa

El <b>Campeonato Sub-20 Concacaf 2026</b> se disputará del 25 de julio al 9 de agosto de 2026 y contará con la participación de las 12 mejores selecciones Sub-20 de la región, divididas en tres grupos de cuatro equipos cada uno. Es decir, la selección hondureña que dirigirá <b>Orlando López</b> está clasificada ya al Premundial de forma directa.Tras la fase de grupos, los dos primeros lugares de cada encuadre y los dos mejores terceros avanzarán a la Fase de Eliminación Directa, compuesta por los Cuartos de Final, Semifinales y Final.Cabe reseñar que el torneo tiene doble competencia consigo y, por ende, clasificación doble ya que el certamen servirá para clasificar al <b>Mundial Sub 20 donde Azerbaiyán y Uzbekistán será anfitriones </b>y de igual forma como competencia clasificatoria para los <b>Juegos Olímpicos 2028.</b>