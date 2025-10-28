La Selección

La Sub 20 de Honduras conoce su camino hacia el Mundial de Azerbaiyán y Uzbekistán del 2027; no jugará fase previa

La Concacaf ha anunciado los detalles para el clasificatorio al Mundial Sub-20 2027 que se jugará en Azerbaiyán y Uzbekistán.

2025-10-28

Este día mediante un comunicado, la Concacaf confirmo todos los detalles y preparativos que se ejecutarán rumbo al clasificatorio de la próxima Copa del Mundo Sub-20 que será en el 2027.

La ruta al mundial iniciará con una fase de grupos previa que será del 23 de febrero al 4 de marzo de 2026, con la participación de 32 selecciones y los juegos serán en tres países: Costa Rica, Curazao y Nicaragua.

Concacaf confirmó que de la fase previa saldrán los seis mejores de cada grupo que se unirán a las seis selecciones nacionales ya clasificadas que son: Estados Unidos, México, Honduras, Panamá Cuba y Guatemala, todo esto conforme al ranking.

El Campeonato Sub-20 Concacaf 2026 se disputará del 25 de julio al 9 de agosto de 2026 y contará con la participación de las 12 mejores selecciones Sub-20 de la región, divididas en tres grupos de cuatro equipos cada uno. Es decir, la selección hondureña que dirigirá Orlando López está clasificada ya al Premundial de forma directa.

Tras la fase de grupos, los dos primeros lugares de cada encuadre y los dos mejores terceros avanzarán a la Fase de Eliminación Directa, compuesta por los Cuartos de Final, Semifinales y Final.

Cabe reseñar que el torneo tiene doble competencia consigo y, por ende, clasificación doble ya que el certamen servirá para clasificar al Mundial Sub 20 donde Azerbaiyán y Uzbekistán será anfitriones y de igual forma como competencia clasificatoria para los Juegos Olímpicos 2028.

Orlando López es el encargado de comandar la Sub 20 de Honduras.

La sedes de esta última fase donde se conocerán los clasificados al Mundial no esta definida por lo que la Federación de Fútbol de Honduras buscan ser sede de uno de los grupos y ahora mismo están esperando la respuesta final de Concacaf.

