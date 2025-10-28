La Sub 20 de Honduras conoce su camino hacia el Mundial de Azerbaiyán y Uzbekistán del 2027; no jugará fase previa

Este día mediante un comunicado, la Concacaf confirmo todos los detalles y preparativos que se ejecutarán rumbo al clasificatorio de la próxima Copa del Mundo Sub-20 que será en el 2027.

La ruta al mundial iniciará con una fase de grupos previa que será del 23 de febrero al 4 de marzo de 2026, con la participación de 32 selecciones y los juegos serán en tres países: Costa Rica, Curazao y Nicaragua.

Concacaf confirmó que de la fase previa saldrán los seis mejores de cada grupo que se unirán a las seis selecciones nacionales ya clasificadas que son: Estados Unidos, México, Honduras, Panamá Cuba y Guatemala, todo esto conforme al ranking.