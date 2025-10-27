Israel Canales se declara listo para el Mundial Sub-17, el estado físico de Luis Suazo y la apretada agenda para llegar a Qatar

<b>¿Cómo han sido estos cuatro días que han estado concentrados aquí con la selección sub-17 y preparando el Mundial de Qatar?</b><br />La verdad que muy satisfactorio. Los muchachos, de a poco, vamos optimizando lo que necesitamos para llegar a un estado óptimo tanto a nivel táctico como a nivel físico. Estamos en esa base de tratar con ellos de potencializar cada situación que nos podamos encontrar y, sobre todo, que vayan entendiendo todos los contextos que se pueden presentar en el Mundial.<b>Y viendo más o menos cómo es la preparación, tengo entendido que se van mañana, ¿verdad? ¿Cómo manejan esos viajes tan largos? Porque estamos hablando de Qatar, y son distancias de incluso un día de viaje. ¿Cómo hace usted para manejar ese tipo de cansancio?</b><br />La verdad que sí, nosotros salimos mañana hacia San Pedro Sula para tener un entrenamiento allá, y el día miércoles viajamos vía Panamá, Panamá–Estambul, Estambul–Qatar. Creo que la manera es buscar el mecanismo para que los muchachos traten de recuperarse lo más pronto posible al llegar a Qatar, para poder retomar otra vez los entrenamientos ya en base a un plan de juego que se aproxima en los próximos días.<b>¿Cómo ha sentido que ha sido el apoyo por parte de los equipos nacionales aquí para acceder a los jugadores juveniles?</b><br />Bueno, con respecto a la selección sub-17, de una u otra manera estoy agradecido con algunos técnicos de primera división que sí nos abrieron las puertas. Nosotros los buscamos para tratar de que integraran a sus equipos de primera a ciertos jugadores que podían estar en el Mundial, y encontramos opiniones muy satisfactorias del trabajo. Hubo otros equipos que no, tal vez por la posición en la que se encontraban, pero sí hay varios equipos que nos brindaron la oportunidad de trabajarlos, y para nosotros eso fue un plus que le va a dar mucho a esta selección, sobre todo a la hora de competir ante estos equipos.