Israel Canales se declara listo para el Mundial Sub-17, el estado físico de Luis Suazo y la apretada agenda para llegar a Qatar

El entrenador de la Sub-17 de Honduras reveló que la Bicolor tendrá una complicada agenda antes de llegar a Qatar y aseveró que Luis Suazo lo están recuperando de una lesión.

2025-10-27
DECLARACIONES

¿Cómo han sido estos cuatro días que han estado concentrados aquí con la selección sub-17 y preparando el Mundial de Qatar?
La verdad que muy satisfactorio. Los muchachos, de a poco, vamos optimizando lo que necesitamos para llegar a un estado óptimo tanto a nivel táctico como a nivel físico. Estamos en esa base de tratar con ellos de potencializar cada situación que nos podamos encontrar y, sobre todo, que vayan entendiendo todos los contextos que se pueden presentar en el Mundial.

Y viendo más o menos cómo es la preparación, tengo entendido que se van mañana, ¿verdad? ¿Cómo manejan esos viajes tan largos? Porque estamos hablando de Qatar, y son distancias de incluso un día de viaje. ¿Cómo hace usted para manejar ese tipo de cansancio?
La verdad que sí, nosotros salimos mañana hacia San Pedro Sula para tener un entrenamiento allá, y el día miércoles viajamos vía Panamá, Panamá–Estambul, Estambul–Qatar. Creo que la manera es buscar el mecanismo para que los muchachos traten de recuperarse lo más pronto posible al llegar a Qatar, para poder retomar otra vez los entrenamientos ya en base a un plan de juego que se aproxima en los próximos días.

¿Cómo ha sentido que ha sido el apoyo por parte de los equipos nacionales aquí para acceder a los jugadores juveniles?
Bueno, con respecto a la selección sub-17, de una u otra manera estoy agradecido con algunos técnicos de primera división que sí nos abrieron las puertas. Nosotros los buscamos para tratar de que integraran a sus equipos de primera a ciertos jugadores que podían estar en el Mundial, y encontramos opiniones muy satisfactorias del trabajo. Hubo otros equipos que no, tal vez por la posición en la que se encontraban, pero sí hay varios equipos que nos brindaron la oportunidad de trabajarlos, y para nosotros eso fue un plus que le va a dar mucho a esta selección, sobre todo a la hora de competir ante estos equipos.

Israel Canales atendió a DIARIO DIEZ previo a instalarse en Qatar para disputar el Mundial sUB-17. FOTOS: DAVID ROMERO.

 (Mario O. Figueroa)

Profe, algo que llama mucho la atención entre los convocados es Luis Gabriel Suazo. Sabemos que en el entrenamiento del sábado trabajó aparte por haber llegado tarde, pero ahora, ¿cómo lo ve a él?, ¿cómo está?, ¿cómo se encuentra?, ¿si tuvo actividad allá en Europa?
Sí, la verdad que él ha estado en todo el proceso con nosotros. Últimamente estaba en un cambio de equipo: antes estaba en la Juventus de Italia y ahora pasó a Portugal. Él tuvo una recaída de una lesión, por eso tratamos de acondicionarlo estos días para que ya en Qatar llegue a su estado óptimo, y esperemos que sea de mucha utilidad en lo que nosotros queremos en los partidos, sobre todo en este Mundial, donde va a ser una pieza muy fundamental para nosotros.

¿Cuáles son las expectativas reales que puede tener uno como aficionado sobre la participación de este equipo?
La verdad que en ese aspecto nos sentimos muy satisfechos. Creo que hay un optimismo muy grande en los muchachos por tratar de hacer un buen Mundial. El empeño que ellos han puesto todo este tiempo y las ganas que tienen de hacer las cosas bien, de ganarse un nombre en la selección, es muy importante. Ellos van motivados, van muy comprometidos, y esperemos que en el Mundial todo esto juegue a nuestro favor.

