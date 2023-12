¿Tiene ofertas? José Mario Pinto tras coronarse campeón invicto con Olimpia: “Es la cereza que le faltaba al pastel”

Sus siete dianas guiaron al león a conquistar lo impensado frente al Motagua , el enconado rival que le opuso resistencia, pero que no pudo aguantar la tromba de ataque del cuadro merengue.

- DECLARACIONES -

¿A qué te sabe esta final?

Muy lindo porque es la cereza que le faltaba al pastel, somos campeones invictos, gracias a Dios se nos dio y ahora a celebrar.

¿Sentiste que no fue de forma sufrida?

Se sabía que Motagua es un gran rival, ellos en el primer partido hicieron un gran partido, pero no aprovecharon su mejor momento. Hoy hicieron un buen partido, pero nosotros estábamos convencidos que íbamos a ser campeones.

Un gran torneo, todo mundo te ha destacado

En lo personal fue un hermoso torneo que concluye con lo colectivo, porque es ser campeón, no hay nada mejor, siempre trato de dar lo mejor de mí, siempre lo he dicho, si no estás fino en un pase o algo, toca correr y trabajar fuerte.

En lo personal, ¿este ha sido su mejor año en la Liga Nacional?

Sí, más por lo que ganamos fue un año espectacular.

Lo terminan invicto, ¿qué representa para ti?

Es historia, ¿hace cuántos años no pasaba? Hemos venido superándonos nosotros mismos. Esperamos el siguiente año tratar de repetirlo.

Rompen una generación, ya que muchos años no se lograba de manera invicta

Sí, es muy lindo, no hay palabras, toca celebrar y después pensar en lo que se viene.

Existe una posibilidad de salir al extranjero, ¿cómo lo toma?

Con calma, con muchas ganas de poder salir, sería lindo, voy a trabajar para que tenga las oportunidades y para poder pelear en la Selección.

¿Te han dicho algo o son rumores?

No, ahí se encargan de eso, a mí me toca trabajar y esperar, primero Dios se puedan dar las cosas.

¿La MLS está asegurando a José Mario Pinto?

Primero Dios, vamos a ver.

Es la ilusión de todo jugador

Es un sueño y vamos a trabajar por ello.