Juan Pablo Montes: “Con 36 años he llegado al equipo que más historia tiene en Honduras”

Muchas gracias y primeramente le quiero dar gracias a Dios por esta linda oportunidad de estar en este equipo de mucha historia. Me he sentido muy bien y los compañeros me han recibido de la mejor manera tanto cuerpo técnico. Creo que vamos a disfrutar de esto que nos gusta para poder seguir alcanzando los objetivos que se vengan por delante.

¿Qué tal el ambiente, las instalaciones y lo que más le ha asombrado de Olimpia?

Déjame decirte hermano que con las instalaciones que tiene el Olimpia no dan ganas de irse para la casa ja, ja,ja. Siempre dan ganas de seguir entrenando por las instalaciones que hay que son de lo mejor que he visto. Estoy muy agradecido con Dios por esta oportunidad tan linda de estar en el equipo y espero seguir aquí para alcanzar mis nuevos objetivos.

Hace unos años en su etapa por Motagua el zaguero central aseguró que no jugaría con Olimpia. Eso generó controversia en las redes sociales a su llegada a la Cueva de León.

En ese contexto, Juan Pablo Montes habló con altura sobre ese pasado.

Se ha fijado que cierto sector de la afición de Olimpia no está conforme con su fichaje... ¿Qué nos puede decir?

Pues, que le digo hermano, yo no voy a meterme en las opiniones que diga la gente o afición. Ellos tienen todo su derecho en hacer sus opiniones. Yo voy a trabajar de la mejor manera para que el equipo y mi persona nos vaya bien.

Si bien es cierto, yo aceptó como humano que soy, mis errores.

Sé que años atrás dije algo que no les haya gustado mucho a los aficionados del Olimpia, pero la mejor manera de revertir esto es sudando la camisa como lo profesional que he sido siempre.

Yo siempre me entregó donde he estado, siempre me he entregado de corazón y eso es lo que vamos hacer en Olimpia, en este nuevo reto de poder hacer las cosas de la mejor manera. Voy a sudar la camisa de Olimpia como se debe y ojalá en Dios se den las cosas.

¿Por qué en Honduras es un pecado fichar a un futbolista de 33 años en adelante? Tomando en cuenta que usted ha tenido una carrera deportiva destacada en el país.

Creo que en Honduras es raro que el jugador llegué a 35 o 36 años, pero todo está en cómo uno vive el día a día. Lo más importante a uno como jugador es el cuidado personal, la alimentación, el descansar. Ese es el factor más importante.

Mientras uno tenga buena salud, condiciones, no importa la edad que tenga siempre le van a salir oportunidades. En este caso yo con 36 años he llegado al equipo que más historia tiene en Honduras y estoy agradecido con Dios y con todas las personas que hicieron todo lo posible para que yo llegara a Olimpia.