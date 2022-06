Pedro Troglio se refiere al fichaje del ‘Mango’ Sánchez, la decisión sobre los extranjeros y el futuro del ‘Patón’ Mejía

Pedro Troglio regresó al Olimpia y espera seguir con el mismo camino que tuvo en su primera experiencia en el balompié catracho, dónde sumó cuatro coronas.

El timonel argentino reconoce tras su mala experiencia en su país que tomó la decisión de dejar Honduras. “De Olimpia no me hubiera ido si no hubiera sido en un equipo grande de Argentina”, indicó en Cinco Deportivo.

Pedro Troglio se refirió al paso de Pablo Lavallén en el Olimpia. “Todo el problema fue un gol por más que le den vuelta a la idea de juego. Si hubiera empatado con Motagua llegaba a la final. Es cierto que teníamos una idea, pero...

Y sobre la incomodidad de ciertos futbolistas. “Habían jugadores que se quedaban afuera y no estaban felices. Nosotros hemos jugador directo, muy bien al fútbol y no era una sola receta”.

FICHAJE DE UN LATERAL IZQUIERDO