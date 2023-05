”Un jugador de Olimpia dijo que Marathón merecía estar en la final”: las confesiones de Selvin Guevara y el cambio en su vida

“Sabemos que si les ganas Olimpia estás para campeón, no perdimos pero lastimosamente por reglamento. Además, nos vamos molestos con el arbitraje, pero eso ya no está en nuestras manos y toca prepararnos mejor para el próximo torneo para darle una alegría a la afición, directiva y nuestra familia que siempre está apoyando.

“Te soy sincero, me voy esta temporada contento ya que en todos los clásicos no perdimos y eso es importante para el club y cada uno de nosotros los jugadores. Estos partidos se tienen que ganar por la grandeza de la institución, el equipo vino de menos a más en el campeonato, lastimosamente no clasificamos a la final por reglamento y algunos errores.”

¿Siente que fueron más que Olimpia durante la serie ?

“Hicimos mejores partidos que ellos, no tengo duda de eso. Es más, te cuento que se me acercó un futbolista del Olimpia y me dijo que merecíamos estar en la final.”

“Uno se va con ese dolorcito porque había capacidad para estar en la final, pero lastimosamente en el torneo perdimos partidos claves que quizás nos hubiesen colocado en los primeros lugares. Ellos son un equipo grande que siento que no están como otras veces.”

Fue un torneo en donde no se perdió ningún clásico pero tuvieron problemas con los equipos denominados pequeños.¿Qué considera qué pasó con esa particularidad?

“En lo personal todos los partidos son importantes, pero dejamos escapar puntos contra equipos pequeños y nos pasaron factura, además que no pudimos clasificar al torneo de Concacaf. Perdimos contra Honduras Progreso, la UPN nos sacó un empate, todos esos puntos son importantes para apuntar a los primeros lugares.

Usted comenzó de menos a más en el torneo, terminó siendo titular y clave en el esquema de Salomón Nazar. ¿Cómo evalúa su desempeño en el Clausura 2023?

“Solo estaba esperando la oportunidad del profesor, llegó un poco tarde pero uno se prepara para esto. El día que me puso a jugar lo demostré, estaba trabajando para darlo todo, sabemos que los rivales ya me conocen, no es fácil tenerme de rival, pero el profe y la afición notaron que me estaba entregando.”

“También pretendo cumplir el sueño de ir a la Selección, todavía lo tengo pendiente y después para salir al exterior. Esperamos dar lo mejor y salir campeón con Marathón, no te lo niego, he visto la entrega de los compañeros y directivos, ojalá se pueda dar la décima.”

En su momento ha tenido algunos problemas extra-cancha. Hoy a sus 24 años de edad, ¿siente que es un futbolista más maduro?

“Comenzamos a jugar a muy temprana edad y cuando está cipote no piensa. Hoy con un hijo por delante y a los 24 años de edad queremos hacer las cosas bien, el que disfruta son los hijos y tengo que ver por él.”

“Todo el cambio se ha notado en la cancha, tratamos de seguir aprendiendo del fútbol y de la vida. Tuve problemas extra-canchas, pero eso ya es del pasado. Ahora sabemos resolver las cosas de la mejor manera y espero no pasar otro momento de eso, sé que uno mancha su imagen con esas cosas. No quiero quedar como jugador promesa y trataremos de mejorar en la temporada que viene para poder aportar en Marathón y ganarme una oportunidad en la selección.”