“Esperamos que podamos repetir esto. Me encantó el detalle. Es algo que tenía años de no verlo”, repitió Manolo al aficionado que se marchó feliz con su colección de periódicos y con la firma de los protagonistas. Ahora, solo queda a la espera de que este nuevo proyecto de Keosseián traiga otra alegría al pueblo verde que no festeja una copa desde el lejano 2018.