El volante Kervin Arriaga, totalmente borrado en el Marathón del uruguayo “Tato” García

Marathón continúa con sus preparativos de pretemporada de cara al Apertura 2021. El monstruo verde, que se quedó en la instancia de repechaje en este torneo, no pierde tiempo porque la consigna para el próximo campeonato es ganar el título.

Este día el cuadro sampedrano realizó un partido de preparación ante el Platense de Ramón Enrique Maradiaga en el estadio Yankel Rosenthal para ver el desarrollo de ambos clubes en esta pretemporada y por ende sacar valoraciones.

El entrenador uruguayo Tato García contó con sus más recientes fichajes como los extranjeros Santiago Córdoba, quien fue titular junto al defensor Bryan Barrios. Lucas Campana y Braian Molina esperaron turno e ingresaron en el segundo tiempo.

No obstante, la gran ausencia del Marathón sigue siendo Kervin Arriaga, jugador que no cuenta para el entrenador charrúa de los verdolagas. El mediocampista no estuvo ni presente en el estadio para apoyar a sus compañeros.