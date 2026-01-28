Lavallén reveló al extranjero que espera y la gran batalla por la titularidad en Marathón: "Tuvimos 23 citados y cualquiera puede estar"

Pablo Lavallén , técnico argentino de los verdolagas, valoró que su equipo tiene su estilo definido y tiene en estos momentos complicaciones para armar el 11 titular.

Marathón logró este miércoles 28 de enero su primer triunfo del torneo Clausura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras gracias al 3-0 contra Juticalpa FC en el estadio Morazán de la ciudad de San Pedro Sula.

Esto debido que su plantel tiene jugadores de alto nivel y los refuerzos lo tienen satisfecho. Espera más para continuar la línea del pasado campeonato.

"Primero recalcar que ha sido un partido bueno, fuimos de menos a más. Nos costó a lo que queríamos, es entendible y solo entrenamos una semana, ya estamos compitiendo. En otras ocasiones estos partidos serían de pretemporada. A veces hasta entrar en ritmo pasan muchos partidos", mencionó.

Y agregó: "Tener la portería en cero es importante, te da esa posibilidad de convertir y ganar. Hay un gran plantel no solo es la portería con César y Johnny, tienen mucha experiencia, igual a Juárez, Mejía y Torres que está operado. El rendimiento de Moya va de menos a más, tuvo ocasiones en ambos partidos y le llegará el momento de convertir. Tenemos un plantel competitivo".

Siente compromiso y la lucha interna por ser titular le gusta, siente que Marathón tendrá más solidez mediante avancen las jornadas para que los refuerzos encuentren bien la idea.

"El semestre pasado quizá nos faltaron jugadores importantes como Farioli, Bueso y Sevilla. Hoy estamos preparados, tenemos gran cantidad de jugadores de buen nivel, los llevamos de a poco. Vienen a un equipo ordenado, que tiene su estilo. Y con un calendario apretado habrá tiempo y lugar para cada uno, ellos se defenderán en la cancha y aportando al equipo, luego para las necesidades individuales y lo más importante colaborar para lo deportivo", sostuvo en la conferencia de prensa.

Mantuvo la línea sobre el tema: "Son los problemas lindos, cualquier DT quiere tener más de 20 jugadores en los que pueda confiar. Acá lo más importante es el equipo, no es tenis, boxeo, karate, esgrima, es de 11".

"Por delante de todos está Marathón y ojalá que tengamos lo del torneo anterior como un delantero nuestro siendo goleador, equipo anotando más goles, cuando a uno le toque competir es de sumar, si tiene la cabeza en aportar en cualquier momento te puede tocar", lanzó.

Lavallén fue consultado sobre el zaguero panameño Javier Rivera, quien no está en el club y no ha renovado. Aclaró que tiene su aval para continuar en la institución sampedrana.

"Lógicamente terminó contrato, de nuestra parte hablamos con la dirigencia de renovarlo y seguro están en conversaciones. La dirigencia está haciendo su seguimiento. Que llegara a la selección es importante para el club. Aquí lo conocemos, lo estoy esperando y esperamos entre mañana y pasado se pueda resolver el tema", afirmó.

De momento no descarta otro fichaje en cualquier posición, pero están analizando muy bien: "La verdad nunca se cierra hasta que se cierra, estamos evaluando y ordenando de no súper poblar el plantel, está interesante. Tuvimos 23 citados hoy y cualquiera puede estar, faltó Rivera, Farioli, Bueso... Hay que considerarlo los próximos días o vamos a cerrar las contrataciones".