El panorama del Platense y Real Sociedad para no descender: los puntos de la demanda en juego, el duro calendario y la tabla

El Platense ha resurgido. La salvación ya no es más un sueño si no que se ha convertido en una realidad, pues a falta cuatro jornadas para el cierre del Clausura 2022, se encuentran vivos en la lucha por no descender en la Liga Nacional.

El Tiburón dio el golpe de autoridad ante la Real Sociedad tras vencerlo, in-extremis, el domingo por la fecha 14. Este triunfo significó acercarse a los aceiteros por seis unidades cuando faltan 12 por disputar.

La situación cuenta con otros condimentos que ilusionan más a la institución porteña, pues aún falta la resolución de la demanda impuesta por el Victoria que fue empujada por ellos, esto en contra del fallo de inscripción de la Real Sociedad, junto al Honduras Progreso, para el arranque del Apertura 2021.