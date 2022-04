Omar Rosas y el secreto que guardó con Héctor Vargas para romper su mala racha durante el Real España-Olimpia

Rosas , quien solamente había sido titular en dos juegos en esta temporada, se dirigió al entrenador Héctor Vargas para celebrar su primer gol desde el 20 de octubre del 2021; desde entonces, disputó 16 encuentros donde no pudo convertir.

En los camerinos, el atacante azteca desveló a la periodista Tanya Rodríguez que en su muñeca llevaba un trozo de tape en el que tenía escrito la palabra “confianza”; esto fue recetado por Vargas para que el futbolista volteara a su brazo y así se llenara de fe durante el cotejo.

“Fue un consejo del profe, me dijo que tuviera confianza y fe en mí mismo y creo que el trabajo que estoy haciendo en la semana es lo que me está llevando a esto y me salió hoy en un partido tan importante contra el Olimpia. Le respondí de la mejor forma”, dijo el futbolista con una sonrisa de oreja a oreja.