Pablo Lavallén no piensa en revancha luego de perder dos veces con Real España: “Aquí hay un solo campeón y es Olimpia”

“Lamentablemente no pudimos anotar, pero la verdad me quedo muy tranquilo con el rendimiento de mi equipo”, reiteró en tono tranquilo Lavallén.

Luego reconoció el esfuerzo que hicieron sus dirigidos y subrayó que con esta forma de meter (jugar) y de pelear “van a hacer muy poquito los partidos que nos puedan ganar”.

Sobre su castigo

En la jornada 12 Lavallén recibió la tarjeta roja ante Vida por sus fuertes reclamos contra el árbitro Luis Mejía. El argentino se metió a la cancha buscando encarar al colegiado y la Comisión Nacional de Disciplina lo sancionó por tres partidos de acuerdo al artículo 49 numeral 1, literal a) del código disciplinario de la Federación Nacional de Fútbol de Honduras, (Fenafuth).

“Recibí un castigo, la verdad no entiendo bien porque en ningún momento agredí al árbitro ni le dije nada como un insulto”, terminó explicando el DT del Rey de Copas.

El sudamericano además reveló que apelarán su castigo de tres partidos de los cuales ha cumplido dos y dejó entrever que habían intereses de por medio para no dirigir ante los aurinegros. “Vamos a apelar y ver si el miércoles, una vez que haya pasado este partido que era el que querían evitar que uno esté, pueda dirigir y si no estoy, no importa los jugadores lo van a hacer bien como lo hicieron hoy. Los entrenadores no jugamos, los trabajamos en la semana e intentamos que puedan hacer una derrota”.

”JUGARÁN CUANDO LES CONVENGA”

Lavallén también lanzó un dardo sobre la programación del clásico sampedrano ya que considera se realizará no cuando debería hacerse, sino cuando al cuadro sampedrano le convenga.

“Siempre queremos llevar a los lugares de privilegio y hoy Real España ganó y tiene 27 con un partido menos que no ha terminado, lo va ganando, pero no ha termino así que por ahora seguiremos siendo punteros”, dijo.