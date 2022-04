Presidente Luis Cruz anuncia divorcio con jugadores del Vida y los separará: “No permitiré que me chantajeen y amenacen”

Luis Cruz mencionó que algunos de los apartados son Juan Pablo Montes, Carlos Argueta y su primer capitán, Denis Meléndez. Otro jugador dentro de este lío es Sergio Peña, que decidió no entrenar el viernes de cara al choque ante Honduras Progreso; también se menciona que Carlos Sánchez y Alexander Aguilar están envueltos.

Cinco de ellos no fueron parte de la convoctaria para el último juego en El Progreso, esto ya que reclamaban que se les pague el bono económico, el cual para obtenerlo han amenzado al presidente con no seguir jugando, según sus declaraciones.

- Lo que dijo Luis Cruz sobre la polémica -

Desmiente premios acordados

“En el principio de torneo no hablamos de premios, hablé con el profesor Mira. En el torneo pasado gasté un millón 700 mil pesos en premios sin lograr los objetivos y este año daré premio con objetivos. Nosotros hemos pagado mes a mes a cada uno de los jugadores.

Ellos toman la decisión de no entrenar, no me están haciendo daño a mí, es al club. Si tienen un problema con el gerente Jairo Martínez, que vayan a mí. Yo no puedo pagar premios que no acordamos, ¿cuáles premios? No hay documentos firmados” .

Habló con los jugadores

“No tengo porque salir a desmentir a personas que hablan mal del club, cuando necesitan favores los jugadores me llaman y me dicen ‘ presidente, me van a cobrar la camisa’, yo se los apruebo; igual cuando necesitan plata se las doy. Pero yo no voy a permitir chantaje porque no firmamos premios como yo hablé con Juan Pablo Montes.

Yo hablé con Juanpi. Yo me molesto cuando pierdo y nunca he ido al vestuario, no me meto en decisiones técnicas, nunca le he mandado mensajes al profe porque al final la responsabilidad de resultados es de todos. Yo no voy a tolerar faltas de respeto de jugadores que amenazan. Podrá haber algún jugador que no”.