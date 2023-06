Otro lío en Honduras: Dester Mónico y Deyron Martínez ficharon por otros equipos, pero tienen contrato en Real Sociedad

Asimismo, reveló que a Mónico lo quería el Motagua e incluso Emilio Izaguirre ya tenía contacto con ellos sobre el contrato, ya que no han rescindido con la Real Sociedad , pero al final no hubo un mutuo acuerdo.

Y agregó: “Para que ellos puedan hacerlo tienen que tener una rescisión de contrato por mutuo acuerdo”.

Según comenta, el Real España sabe del caso de Deyron Martinez: “Inscribirlo no lo van a poder inscribir con contrato”, constató. Ambos jugadores culminan su vínculo con los aceiteros a final de año.

Asimismo afirma que en la Real Sociedad no tienen inconvenientes para que los futbolistas salgan a buscar otras oportunidades, pero mientras no exista un acuerdo no podrán contar con ellos.

“Si, no hay ningún problema. Elias Burbara ya sabía de ese tema. Hasta me dijo que está la opción de este muchacho Deyron. Ellos mientras no tengan la rescisión de contrato y el finiquito, no veo el por qué, tampoco es que se les va a cerrar las puertas”, afirmó.

“Ellos (Dester Mónico y Deyron Martinez) pueden negociar con quien quieran, pero ya en la parte de su contrato, lo que tienen es otra cosa”, continuó.