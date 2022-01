La Liga Nacional de Honduras confirma cómo se jugará la primera jornada del Clausura-2022

El Vida fue uno de los afectados. La dirigencia que comanda el empresario Luis Cruz, ya había reservado el hotel en Tegucigalpa donde viajarían este viernes para luego trasladarse el sábado a Danlí y enfrentar a la UPN. Además, allá se quedarían en la capital para el miércoles frente a Motagua.

ASÍ SE JUGARÁ LA PRIMERA JORNADA

Primer jornada, Miércoles 19 de enero

5:00PM UPN vs. Vida

7:00PM Olimpia vs. Real Sociedad

7:06PM Marathón vs. Platense

7:15PM Honduras Progreso vs. Motagua

7:15PM Victoria vs. Real España

Segunda jornada, Sábado 22 de enero

7:15PM Honduras Progreso vs. UPN

7:30PM Victoria vs. Real Sociedad

Domingo 23 de enero

4:00PM Motagua vs. Vida

4:06pm Marathón vs. Olimpia

5:00PM Platense vs. Real España