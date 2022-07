Liga Nacional de Honduras: ¿Qué televisoras transmitirán a cada uno de los equipos en el Apertura 2022?

Tigo Sports mantiene para el Apertura los derechos del Honduras Progreso y Vida. Canal 11 solo se quedó con Marathón.

Así quedan las televisoras que emitirán la Liga Nacional de Honduras:

- TVC: Olimpia, Motagua, Real España, Victoria, Lobos de la UPNFM, Potros de Olancho Y Real Sociedad -

El ataque más letal que tendrá el Apertura, con 566 goles los melenudos del Olimpia meten miedo en todas las porterías



- Tigo Sports: Vida y Honduras Progreso



- Canal 11: Marathón

Se acabó la espera. La Liga Nacional de Honduras está de regreso este fin de semana con su primera jornada.

Dos partidos se van a disputar el sábado y tres el domingo. Los horarios y estadios ya fueron confirmados por la Liga Nacional.

El primer partido de torneo Apertura será el sábado entre Real Sociedad y Marathón en el estadio Francisco Martínez Durón de Tocoa. La cita es a las 6:00 pm.

LA PRIMERA JORNADA

Sábado

Real Sociedad vs Marathón 6:00 pm - TVC

Vida vs Olimpia 7:30 pm - Tigo Sports



Domingo

Olancho FC vs Victoria 3:00 pm - TVC

Motagua vs Honduras Progreso 4:00 pm - Tigo Sports

Real España vs UNPNFM 5:00 pm - Tigo Sports