¿Quién debe frenarlos? Los tres killers del CAI que pondrán a prueba al Motagua por Copa Centroamericana

LOS KILLERS

Una de la características más fuertes que tiene el CAI es su potencia en ataque. El cuadro canalero fue el club más goleador del grupo “B” donde también estaba Olimpia. Independiente endosó 11 dianas y tres de ellos fueron a través del delantero Carlos Small.

Rafael Águila es otro de los arietes de cuidado que tiene este equipo. El atacante suma tres dianas en la Liga Panameña.

A este grupo de goleadores también se le puede sumar el nombre de Víctor Ávila, centrocampista de 25 años que ya tiene tres goles en 10 partidos en la primera división de Panamá.

MOTAGUA

Motagua, por su parte, cuenta con el olfato goleador de Agustín Auzmendi, quien es el actual killer del certamen con cuatro dianas tras endosarle hat-trick al Verdes de Belice y un tanto al Alajuelense de Costa Rica.

César Vigevani, DT del azul, no contará con tres hombres claves en la zona baja. No estarán Marcelo Pereira, Kevin Álvarez y Ricky Zapata. No obstante, tiene jugadores importantes como Marcelo Santos, Luis Vega, Carlos Argueta, Wesly Decas y Carlos Meléndez.

Sin duda, Motagua y CAI nos regalarán uno de los partidos más apasionantes de los cuartos de final de la primera edición de la Copa Centroamericana.