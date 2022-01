Lucas Campana, el argentino que estuvo al borde de la muerte durante 12 días, que ya brilla dándole triunfos a Marathón

El fútbol es de revanchas y una vez queda demostrado. El argentino Lucas Campana está comenzando a tener una buena racha en su primer torneo con Marathón después de haber sido anunciado como fichaje a mitad de diciembre de 2021 y recibir fuertes críticas por la afición verdolaga a través de las redes sociales.

¿Qué pasó? Y es que el público esmeralda una vez anunciada su contratación buscó las estadísticas de Campana en sus últimos clubes, para sorpresa, el atacante apenas había anotado cinco goles en dos años, algo que preocupó a su hinchada y dudó de la calidad de esta incorporación.

El delantero de 28 años jugó 16 partidos con el seis veces campeón de Perú, Sports Boy, en 2021 marcando un gol, el resto los hizo con el San Martín de la segunda argentina en 2019.

Es por ello que las críticas no se hicieron esperar, sin embargo ahora que se ha estrenado en la Liga Nacional de Honduras suma dos goles en dos partidos y que para los sampedranos han significado victorias importantes de 1-0, la primera contra Platense en la Jornada 1 y ahora frente al tetracampeón Olimpia en la 2.

En sus primeras declaraciones como verdolaga, Campana explicó los últimos años en su carrera: “En San Martín de San Juan hice un buen torneo, hice alrededor de ocho goles. De allí me fue a Perú al Sports Boys donde estuve tres meses al llegar en la segunda parte de la temporada. No tuve la oportunidad que buscaba, pero logramos clasificar al equipo de la Copa Sudamericana por primera vez en 21 años”, dijo.

Sobre sus características, manifestó que “he sido un jugador que tengo mucha movilidad, voy a todas, soy bueno en el juego aéreo y no doy ninguna pelota por pérdida”, a la vez que afirmó que un mes era suficiente para adaptarse al plante y fortalecerse en la parte física, algo con lo que ha cumplido.

Su fichaje a Marathón no fue una casualidad o algo de último momento, el uruguayo Martín García explicó que era un futbolista a quien le venía siguiendo la pista dese hace seis meses, intentó ficharlo para el Apertura 2021, sin embargo no se pudo concretar la negociación y para este torneo no dudó en traerlo creyendo que era el atacante que necesitaba, de momento lo ha dejado bien parado.

CAMPANA, EL JUGADOR QUE VOLVIÓ DE LA MUERTE

A nivel personal, Campana, quien se formó en las inferiores de Huracán, tiene una historia particular y de impacto que le sucedió hace diez años, cuando tenía 18.

En su juventud, Lucas sufrió un aparatoso accidente automovilístico dejándolo al borde de la muerte, pues durante 12 días estuvo inconsciente y conectado a un respirado artificial.

“Tuve un accidente muy grave con el auto. Estuve muy complicado: doce días internado por una contusión cerebral y conectado a un respirador. Fue tal el impacto que estuve un día desaparecido. Me encontraron casi muerto. Entré al hospital como un N/N porque no tenía el DNI encima”, dijo en una entrevista para el diario Olé.

Campana comenzó a jugar fútbol desde los 7 años con el club Parque Patricios hasta formar parte de las inferiores de Huracán donde logró debutar en primera división en 2015, posteriormente se marchó a La Serena de Chile, también tuvo experiencia en el Deportes Temuco, Brown Adrogué, CA Estudiantes, Sport Boys, San Martín y Marathón.