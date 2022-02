Luis Cruz revela ‘trabas’ en construcción del estadio del Vida en La Ceiba: “Las cosas no son fáciles acá”

Y agregó: “Han surgido personas hablando cosas que no son ciertas, no hemos venido a pedir que nos regalen, queremos trabajar, pero también queremos garantizar la inversión. Estamos listo para hacerlo, pero de la manera legal, no nos vamos a imponer como si fuéramos dictadores, queremos trabajar, pero no nos dejan hasta el momento”.

“Con Atlántida estamos platicando, nosotros queremos una concesión de 40 años en donde vamos a ser beneficiados ambas instituciones, no queremos que nadie me regale nada para el Vida, queremos trabajar y dejar un legado en el club”, dijo el presidente Luis Cruz.

“Las cosas no son fáciles acá, e igual teníamos hablado con la gente del Asvi una negociación para regresar a la sede, hablé directamente con ellos, les hice un ofrecimiento, pero cuando mi abogado fue tenían todo cambiado, ya no me interesa nada del Asvi, vamos a hacer una sede aparte, esta semana antes de viajar vamos a comprar el terreno y hacer lo propio, no puedo invertir en un lugar que no le pertenece a la institución”, cerró.

Entre buenas noticias para el club, dio a conocer que los futbolistas de las reservas tendrán preparación con cursos de inglés, además de otros talleres que les servirán para su futuro.