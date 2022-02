¡Henry Figueroa habilitado! Presidente del Vida responsabiliza a la liga por pérdida de puntos en caso de Elison Rivas

Finalmente, tildó de responsables a la Liga Nacional por la pérdida de puntos (1) en el caso de Elison Rivas debido a que no estaba habilitado para jugar ante Upnfm en la primera jornada, el máximo dirigente cocotero considera que ellos deben notificar a los clubes.

“Al final no podemos acusar al jugador del tema, la liga es la responsable, ellos tienen que dar la información, nosotros manejamos estadísticas del Vida, no de los diez clubes, si tú me preguntas los problemas del Victoria o de Olimpia, no lo sé”, cerró.