$!“Muma” Fernández desde México cuenta que se marchó por el “Pacto de Caballeros” y revela qué le dijo Diego Vázquez

“El año pasado no fue tan bueno, no tuve mucha participación en Motagua y a base de eso empecé a buscar opciones porque mi edad es avanzada y no estoy para perder el tiempo en otro lado”, inició contando.

Y agregó: “Es una situación lamentable porque le cierra las puertas a muchos jugadores. El Pacto de Caballeros consiste en que si un club no dice que ya no quiere a un jugador, el jugador no puede irse”.

Además, reveló lo que le dijo Diego Vázquez cuando expresó su inconformidad por la poca participación en el torneo Apertura 2021.