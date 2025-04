Luis Hurtado, goleador del Génesis, se confiesa: "Mi papá y mi hijo me hacen salir corriendo para Colombia, vivo para ellos dos"

De su niñez no "tiene recuerdos de sufrimiento", pero el amor a la pelota lo llevó a dejar su tierra y a tener que aprender a lidiar con la soledad. "¿Por qué he llorado? A veces por pensar en momentos a los que uno les tiene miedo, como la falta de mi padre o situaciones que no se solucionan con dinero.... son cosas que me hacen llorar, me frustran", confiesa Luis Hurtado, el colombiano de Génesis que tiene una historia con y sin balón. Lejos de su familia, el oriundo de Quibdó, departamento de Chocó, ha tenido que aprender el arte culinario y también se ha refugiado en los libros para rentabilizar su tiempo libre. "Estudio Psicología. Me gustaría trabajar con personas o niños autistas. Después de ser jugador, no me gustaría seguir en el fútbol", cuenta en medio del aroma a café que se desprende en Cala Coffee Roasters en Comayagua. Ahí tuvo un mano a mano con Diario DIEZ y reveló sus aspiraciones con el Carpintero. Autor de cuatros goles en este torneo y dueño de muchos sueños: "Estamos para llegar a la final; que lo vayamos a lograr... no sé", avisa el delantero de 30 años de edad. LA ENTREVISTA Luis, mucho gusto. Cuando se divertía en el barrio, ¿a quién jugaba ser? Yo creo que yo jugaba a ser tantos ídolos, pero que recuerde uno ahora ya de grande, que te puedo decir que es mi ídolo, el número uno para mí es (Radamel) Falcao. Por todo lo que representa dentro y fuera del campo. ¿Le tocó jugar descalzo? Sí me tocó jugar descalzo pero no por por falta de recursos, sino más por locuras de niños porque, por ejemplo, me encontré con el uniforme de la escuela y me tocó quitarme los zapatos o tenía unos zapatos que no podía ensuciar.

Cuéntenos de su familia... Tengo a mi padre, mi madre, dos hermanos mayores y un hermoso hijo que va a cumplir siete años en septiembre. Mi papá y mi hijo creo que es lo mejor que tengo en la vida. Mi papá y mi hijo me hacen salir corriendo para Colombia, vivo para ellos dos. Siempre mi lupa ha sido mi padre. Antes de ser futbolista, ¿le tocó trabajar para ganarse la vida? No por necesidad, sino más por ocupación de tiempo. Mi padre me decía "venga, ¿por qué no va a trabajar con tal señor?, vamos y hacemos esto". Me tocó chapear con el machete y trabajar en construcción. ¿Qué es lo mejor de ser futbolista? Hay tanto... Los viajes, el compartir con amigos, las anécdotas fuera del campo, incluso, hasta perder resulta bueno a veces. Lo que te enseña el fútbol, muy difícil te lo enseña otra profesión porque te enseña a sufrir. Cuando salimos del fútbol, ya salimos como con un doctorado. En el fútbol ya me trataron mal, el fútbol me enseñó a esperar y a sufrir. Uno sale como preparado para otras situaciones de la vida.

Pero está la contraparte, es decir, hay muchas cosas buenas como fama y dinero. Exactamente. Es un empleo. Uno en el empleo disfruta, en el trabajo no. Caemos en el error de cuestionar o de quejarnos mucho, que la cancha está dura, el balón, los petos, la hora... Le decía a un amigo: "Loco, venimos a entrenar tres horas y nos vamos para la casa; imagínate, te levantas a la hora que quieres, te pagan por lo que te gusta... ¿qué más?". Yo creo que inconscientemente hasta yo he caído en la trampa de quejarse. ¿Qué ha sido lo más duro que le ha tocado pasar como jugador? Lo más duro que me ha tocado pasar yo creo que divagar o trasegar solo en este camino del fútbol. Y, cuando te digo solo, no es que no haya tenido el apoyo de mis padres, es que no he tenido una familia como que no tan adentrada en el fútbol. En ese mismo renglón, ¿por qué ha llorado en la vida? Yo creo que a veces por pensar cosas o momentos a los que uno les tiene miedo, como la falta de mi padre o cosas que no se solucionan con dinero. Son momentos que me hacen llorar, me frustran. A veces también los momentos especiales como el cumpleaños de mi papá y de mi hijo, el Día del Padre. Son situaciones que me han hecho llorar, así como mi hijo que tal vez necesita ir con el padre o la madre a la escuela y no nos tiene allí y le toca ir con el abuelo. Son cosas que me calan porque debería estar uno de los dos y no está. Yo creo que todo tiene un precio y a uno le toca pagarlo. Respecto a la soledad y la distancia, ¿le ha tocado aprender a cocinar? Sí, yo hago desayuno, almuerzo y cena. Compro cuando es necesario porque estoy sobre tiempo o cuando no puedo por alguna cosa, pero yo casi siempre preparo mi comida. Yo hago pescado, pollo, costilla, arroz, pastas. Lo tuve que aprender cuando salí de casa. Al principio, le hablaba a mi mamá y era como que "venga, cómo se hace esto, ayúdeme". Ahorita ya no. ¿Cuál es la comida de Honduras que más gusta? Hay varias. Por ejemplo, el pollo chuco. Pero no me dejo llevar por él porque es un pecado, y también unos pastelitos de pollo que probaba en La Ceiba... je, elegancia.

¿Qué platillo extraña de Colombia? El plato de mi mamá. Cualquiera que sea, pero de mi madre. El que me conoce sabe que me gusta mucho la tilapia y, si es hecha por mi madre, belleza. Me gusta la arepa, pero no es como que me muero si no la tengo. ¿Es cierto que está estudiando Psicología en la universidad? Sí, ya hace un tiempito estoy estudiando Psicología. Era algo que me llamaba mucho la atención. Yo siempre decía: "Si no juego fútbol, quiero estudiar Derecho para ser abogado". Y de cierto tiempo para acá, leyendo algunos libros y hablando con personas, me incliné por la Psicología. Ha sido algo muy bueno para mí porque he aprovechado el tiempo muerto. Estoy en el tercer semestre. No es el común denominador que en este lado el mundo los futbolistas estudien, ¿verdad? Sí, yo creo que somos la minoría, aunque en Colombia ahorita hay un proyecto que está invitando a que los jugadores aprovechen el tiempo. Ahorita con esto de la tecnología, hay muchos cursos, universidades y colegios disponibles porque hay jugadores que tampoco han terminado la secundaria. Uno cree que es difícil, pero difícil es empezar. Estoy viajando y estoy con el computador, y para mí ha sido bastante bueno. ¿Y espera aplicar la Psicología en el deporte? La otra vez le platiqué al profe (John Jairo López) que estaba estudiando y me dijo que muy bien y que podía especializarme en Psicología Deportiva. Yo le digo a varias personas que después del fútbol, no me gustaría seguir en el fútbol. Me gustaría que fuese otra vida aparte del fútbol. Yo le contaba a alguien que quería especializarme en algo que tuviese que ver con personas o niños autistas; me gustaría. Me llama la atención.