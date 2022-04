Manuel Keosseián y su primera radiografía en Marathón: Encontró un equipo sin fuerza, sin confianza y con muchas dificultades

Confiamos en nuestro trabajo y en qué debemos mejorar. Marathón verdaderamente no lo encontré cómo pensaba, tiene jugadores para hacer las cosas bien, pero si no sucede es complicado.

¿A qué se debe que el equipo se encuentre en estas condiciones?

Esto es porque el fútbol es así, yo no puedo profundizar demasiado porque yo no armé este equipo. Sí, soy el responsable, y me hago cargo de todo en el torneo; aunque no inicié yo.

Este es un equipo que debería estar en mejores condiciones, si está así es porque hay varios motivos. En los 10 días que he estado aquí es complicado saber por qué está pasando esto.

¿Puede cambiar la cara del club entrando a liguilla?

Totalmente, pero tenemos que ganar. El partido con Victoria tenemos que ganarlo porque se va achicando el margende error, los partidos cada vez son menos. Estamos a un punto de estar en zona de clasificación; sin embargo, para esto hay que mejorar mucho.

¿Sería un fracaso no estar en la liguilla?

Es que esto a mí ni se me pasa por la mente. Yo vine acá para que Marathón fuera campeón. Yo vine con el equipo en esta forma y si hay que llamarlo fracaso. ¿Cuál es el problema?

¿Cómo va evolucionando el equipo?

Hay poco tiempo de trabajo. El equipo no está como yo quiero, le faltan situaciones para tener un equipo para pelear el campeonato. Espero que en estos pocos días se pueda mejorar.

Necesitamos un triunfo y tiene que ser mañana contra Victoria más allá que anden muy bien. Aquí hay jugadores que pueden sacar adelante. Pero todo se termina cuando entramos a la cancha y no sacamos el resultado.