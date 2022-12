Marathón confirma cuándo anunciará a Salomón Nazar y Keosseián revela al técnico que recomendó

“No es que lo recomendé, fue decisión de la directiva, pero bueno, todos los santos días, desde que llegué, hablo con Orinson Amaya y Rolin Peña, el tema ese salió y me parece muy buena buena opción”, agregó.

Cabe recordar que en noviembre, Keosseián reveló en una exclusiva con DIEZ que él había recomendado el técnico que lo reemplazaría de cara al Clausura 2023.

“Una vez me preguntaron por un entrenador hace años aquí en Marathón y yo lo aprobé. Les dije ‘pucha, sí, ese es el hombre’ y después ese mismo hombre nunca más me saludó (...) Yo le di un nombre que me gustaría. Es un técnico nacional, ahí te la dejo”, contestó Manolo en dicha entrevista.

En el hotel Copantl la noche de este lunes, Rolin declaró que esperan concretar el fichaje del Doctor Nazar este martes 13 de diciembre y anunciarlo en el transcurso del día, pues por elementos “extra relación técnico-club” su llegada a la institución se ha retrasado.