OFICIAL: El Estadio Ceibeño será la sede del Olimpia para la Gran Final ante Motagua por el título del Apertura 2022

- COMUNICADO OFICIAL -

“El Club Olimpia Deportivo informa a su querida afición, a la prensa deportiva y al público en general lo siguiente: Como es de todos conocido, el día 10 de Noviembre del año en curso, nuestro club fue sancionado a jugar cuatro partidos a puertas cerradas y a no poder disputarlos, por el resto del torneo, en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula. Esto a raíz de los incidentes que se dieron en elpartido del 6 de Noviembre ante el Fútbol Club Motagua en dicho inmueble.

Posteriormente nuestro club presentó una apelación aeste castigo ante la comisióncorrespondiente y se rebajó la sanción a dos juegos. Sin embargo esta comisión cambió lo concerniente a la prohibición del uso del Estadio Francisco Morazán y lo amplió a toda la ciudad de San Pedro Sula, situación que no se había dado en un castigo similar con relación a otro club de la Liga Nacional.

En vista de lo anterior nuestra institución presentó, la semana pasada, ante la misma comisión una revisión a este punto. El día de hoy se nos comunicó que se declaraba no ha lugar nuestra solicitud y que se mantenía la prohibición de no poder jugar en la ciudad de San Pedro Sula en el resto del torneo. Algo que no estaba incluido en la sanción original de la Comisión Nacional de Disciplina.

Por lo tanto, hemos enviado una comunicación a la Liga Nacional para informarles que el partido de vuelta de la Gran Final se programó para el Sábado 17 de Diciembre en el Estadio Municipal Ceibeño a las 7:00 PM.

Nuestro club deseaba jugar este tan importante encuentro en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula, ya que es una instalación deportiva que reúne mejores condiciones de seguridad para un partido de esta envergadura.

Deseamos informar que en este encuentro no será permitido el ingreso de ninguna de las barras de los dos equipos. Esto es parte de los cambios que dio la Comisión de Apelaciones al castigo original y que debemos respetar.

También deseamos informar, que por aspectos de seguridad y capacidad del estadio no se permitirá el ingreso de aficionados visitantes identificados condistintivos de su equipo.

El Club Olimpia Deportivo informará a la brevedad el precio de la boletería y su método de comprapara que los Olimpistas de todo el país nos acompañen en esta fiesta deportiva”.