¿Se queda en Marathón? César Samudio lo revela: “Tenía mucha ilusión de hacer algo inédito en mi primer torneo en Honduras”

- Declaraciones de César Samudio -

¿Renovación con Marathón? “Eso lo maneja mi representante con el club y el equipo de Panamá que es dueño de mi pase, ello tienen la negociación, es lo que ellos decidan, yo estoy bien acá, me gusta mucho la Liga Nacional y tengo que aportar en lo que me toque”.

¿Te han comunicado algún interés del Motagua? “Es la primera vez que escucho eso, pero no sé, siempre se escuchan rumores, cosas de la fanaticada, quizá con mi desempeño han querido contar conmigo”.

Prioridad: “Yo estoy bien aquí, la gente de Marathón me ha dado mucho cariño y el equipo, pero no depende de mí porque no soy el dueño de mi pase, mi decisión vale un poco, pero más le puede importar al CAI de Panamá en el aspecto económico”.

Puedes ver: Allan Banegas arremete contra Troglio tras bronca: “Él me insultó, espero que si tiene el chance de volver a hablar que me lo venga a decir de frente”

¿El préstamo con Marathón sigue en pie? ”Creo que soy de Marathón, no sé, creo que hay negociaciones en pie, lo que venga para mí lo voy a aceptar, estoy muy alegre en Marathón y gradezco mucho a la afición el cariño que me ha dado por esta camiseta”.

¿Tiene contrato con el CAI? “Sí, tengo contrato vigente por un año”.

¿Le gustaría seguir en la Liga Nacional? “Sí, claro, me gusta mucho la Liga, me he acoplado al país, sería lo mejor seguir aquí”.

Eliminados por posición en la tabla: “Es un formato que duele por lo que dimos todo. A Olimpia le pudimos ganar uno, me convierten dos goles en todos los cruces, por ahí uno que otro dudoso, pero normal, son cosas que pasan dentro del fútbol, hoy nos afectó ese formato que tiene la Liga Nacional”.