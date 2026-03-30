Juticalpa FC ya tiene nuevo entrenador para lo que resta del Clausura 2026 pero, ¿por qué no podrá dirigir?

El objetivo de <b>Mauro Nicolás</b> es meter al equipo a la fiesta grande de la Liga Nacional y desde esa premisa se le extenderá el contrato por un año más. El estratega no está perdiendo tiempo y desde el jueves de la semana pasada comenzó los trabajos con el club.Es la segunda vez que De Giobbi sustituye al profe José Humberto Rivera ya que sucedió cuando fue preparador físico de los potros y cuando Beto salió, él quedó como entrenador interino. Su estreno sería el jueves en la fecha 15 ante el Génesis PN en la complicada cancha del Roberto Suazo Córdova y digo sería porque aún el Juticalpa debe llegar a un acuerdo económico con su ex entrenador, Beto Rivera, quien no ha firmado el finiquito para desvincularse totalmente de la institución que así De Giobbi sea habilitado para ponerse en función.