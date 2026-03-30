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Juticalpa FC ya tiene nuevo entrenador para lo que resta del Clausura 2026 pero, ¿por qué no podrá dirigir?

Los canecheros se metieron a tremendo problema por el no descenso y ahora corren a buscar técnico.

  • Juticalpa FC ya tiene nuevo entrenador para lo que resta del Clausura 2026 pero, ¿por qué no podrá dirigir?

    Mauro de Giobbi ya dirigió en Liga Nacional un par de partidos al Olancho FC.
2026-03-30

Juticalpa FC se olvida de Humberto Rivera y ya tiene nuevo técnico para los que resta del torneo Clausura 2026 donde la misión es alejarse de los puestos del descenso y tratar de meter al club a la liguilla.

Se trata del argentino Mauro de Giobbi, un viejo conocido por el departamento de Olancho. El estratega de 38 años fue preparador físico y entrenador de los Potros en 2023. Luego tuvo un paso por clubes en El Salvador y Guatemala.

Ahora tomará un reto que se visualiza sumamente complejo porque el cuadro canechero es último en el vigente torneo con 10 unidades y en la acumulada es noveno con solo nueve puntos más que el último lugar, CD Choloma.

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El objetivo de Mauro Nicolás es meter al equipo a la fiesta grande de la Liga Nacional y desde esa premisa se le extenderá el contrato por un año más. El estratega no está perdiendo tiempo y desde el jueves de la semana pasada comenzó los trabajos con el club.

Es la segunda vez que De Giobbi sustituye al profe José Humberto Rivera ya que sucedió cuando fue preparador físico de los potros y cuando Beto salió, él quedó como entrenador interino.

Su estreno sería el jueves en la fecha 15 ante el Génesis PN en la complicada cancha del Roberto Suazo Córdova y digo sería porque aún el Juticalpa debe llegar a un acuerdo económico con su ex entrenador, Beto Rivera, quien no ha firmado el finiquito para desvincularse totalmente de la institución que así De Giobbi sea habilitado para ponerse en función.

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Redacción web
Redacción Diez

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