Juticalpa FC ya tiene nuevo entrenador para lo que resta del Clausura 2026 pero, ¿por qué no podrá dirigir?

Juticalpa FC se olvida de Humberto Rivera y ya tiene nuevo técnico para los que resta del torneo Clausura 2026 donde la misión es alejarse de los puestos del descenso y tratar de meter al club a la liguilla.

Se trata del argentino Mauro de Giobbi, un viejo conocido por el departamento de Olancho. El estratega de 38 años fue preparador físico y entrenador de los Potros en 2023. Luego tuvo un paso por clubes en El Salvador y Guatemala.

Ahora tomará un reto que se visualiza sumamente complejo porque el cuadro canechero es último en el vigente torneo con 10 unidades y en la acumulada es noveno con solo nueve puntos más que el último lugar, CD Choloma.