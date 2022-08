Mauro Ortiz arriba a Honduras para ser presentado como nuevo fichaje del Motagua; así habló de Troglio

Mauro Díaz, el nuevo fichaje argentino del Motagua arribó este día a Honduras para sumarse al campeón nacional. El mediocampista argentino se incorporará al club ya cuando el Apertura 2022 va por su tercera jornada.

“Muy contento por el llamado de la institución, sé al equipo que vengo, es un club muy grande. Tuve referencias de bastantes compañeros que tuvieron la suerte de jugar en el Motagua. Vengo con ganas de entrenar y de responderle al equipo”, fueron las primeras palabras de Ortiz como jugador del ciclón azul.

Luego sorprendió al asegurar que dos exjugadores de la institución capitalina lo motivaron a venirse a Honduras y firmar así con los azules.

“Conseguí referencias de Gonzalo Klusener y de Marcelo Estigarribia, quien fue compañero mío en Patronato, por suerte me dieron las mejores referencias del club. Sé que es un equipo ordenado y de los grandes de Honduras”, apuntó.

Luego fue consultado sobre su estado físico. “Vengo bien, con continuidad, vengo de Patronato, venía entrenando a la par de mis compañeros y cuando comenzaron a correr rumores me alejé del plantel para definir mi situación pero no dudé y me vine para Honduras”.