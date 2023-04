Mauro Reyes se ilusiona previo a los duelos directos contra el Honduras Progreso: “Siento que esto se puede sacar”

La Real Sociedad no pudo resolver su salvación en su visita al Yankel Rosenthal, donde cayó derrotado 1-0 y ahora están obligados a definir su permanencia en una serie directa contra el Honduras Progreso .

Según el timonel de la Real Sociedad, la propuesta siempre fue poder sacar la victoria ante los verdes, pero no se logró el objetivo.

”A lo largo de los últimos partidos hemos fallado oportunidades claras de gol, penales. No es fácil para los jugadores a la presión que son sometidos, sin embargo debemos seguir trabajando y ahora nos vamos a enfrentar”.

Y reconoce lo duro que fue en lo personal tener que vivir un momento intenso nuevamente en la lucha por permanecer en la Liga Nacional.

”Fue muy intenso, uno tiene que estar pendiente de todos los detalles, quien llega o no al cierre, porque no centraron, quienes no estaban en la zona. Estos partido son así y hay que estar pendiente del más mínimo detalles”.

Real Sociedad y Honduras Progreso deberán jugar una serie de dos partidos y así de esa manera definir la permanencia en el balompié catracho.

”Confío en mi plantel, tenemos capacidad, un plantel de experiencia y vamos a ver si recuperamos un par de lesionados. Hay ventajas y hoy no teníamos a los dos laterales. Siento que esto se puede sacar”.

Y concluye diciendo. ”Estoy seguro que sacamos esto. Son dos partidos a muerte y nosotros vamos a apostar a ganar los dos partidos”.