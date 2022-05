Michael Chirinos, futbolista y ahora empresario: el jugador del Olimpia nos revela su otra vida fuera de las canchas

De la mejor manera, después de un tiempo de las lesiones que tuve en el fútbol, pues me puse a pensar muchas cosas y Dios me dio la idea de formar el restaurante. Estoy agradecido con Dios porque me está yendo de maravilla. Estoy tratando de aprender y asimilar las cosas para un futuro. Tuve una lesión de ligamento cruzado en mi rodilla derecha, no ha sido fácil y me puse a pensar en mi futuro e invertir mi dinero.

¿En 2015 tuve la oportunidad de conocerlo. Qué diferencia hay de ese cipote de 19 años a la actualidad?

En 2015 venía empezando mi carrera futbolística. La verdad nunca me imaginé llegar a ser este Michael Chirinos que la gente quiere y admira por lo que he logrado. Estoy agradecido con Dios por todas las cosas buenas que me han pasado. He hecho cosas buenas y me he equivocado como cualquier persona, pero siempre estoy con la frente en alto.

¿Capitalino 100%?

Capitalino 100% - sonríe el 33 del Olimpia-.

¿Colonia Reparto Por Abajo?

Exactamente.

¿Qué tal la experiencia de vivir ahí?

Yo estoy muy contento, en Reparto Por Abajo, la Canaán, La Guillén, ahí me conocen, porque donde había potra o fútbol yo ahí estaba. La mayoría de la gente me conoce. Actualmente resido en Valle de Ángeles, hace dos meses estoy ahí y ahí hice mi casa. Siempre estoy agradecido con las personas en el barrio.

¿Le truena la delincuencia ahí?

No. Uno siempre defiende su barrio, pero siendo sincero es raro ver la delincuencia ahí, es un barrio muy sano y con gente muy buena y con grandes jugadores que se han perdido por cosas.

¿Alguna vez lo han asaltado?

No, ja,ja,ja. Si te asaltan en tu barrio no valés nada.

¿Cómo lo ven en Reparto Por Abajo: como Chirinos o como el jugador del Olimpia?

Ambas. Me he ganado un respeto en el barrio, me tiene una admiración y la gente me grita cuando voy en el carro, yo les pito para saludarlos. A la par de mi casa hay gente que es motagüense a morir y siempre me dicen que no le anote goles a Motagua ja, ja, ja.

LOS INICIOS DE CHIRINOS

Muchos no saben que usted es un ejemplo de perseverancia ¿Es cierto que para estar en Olimpia fue rechazado en cuatro ocasiones?

Si es cierto. Yo hice pruebas en reservas y no me tomaban en cuenta. Llegó un tiempo que yo estaba en retiro, solo lo hacía por pasatiempo, pero llegó un partido y me tocó la oportunidad, anoté dos goles y el profesor Denilson Costa me dijo que tenía contrato con reservas. Siempre camino agradecido con el profesor Costa.

¿De dónde sacó fuerzas?

No tenía esperanza de llegar a primera, pero aproveché esa oportunidad, porque en mi primer torneo hice 24 goles en reservas.

¿Siente que es una estrella en Olimpia?

Soy un jugador más y simplemente aprovecho las oportunidades. En cada partido me entrego al máximo y hay situaciones y momentos en que las cosas te salen bien y mal, pero la actitud y positivismo siempre tienen que estar.

¿Cuántos autógrafos o fotos le piden al día?

Depende donde vaya. Si voy al Mall la gente me pide fotos o autógrafos. Si voy a estadio me piden un poco más.

¿Quién es Michael Anthony Chirinos Cortéz?

Soy una persona muy alegre y pase lo que pase, la circunstancia que este siempre me va a ver sonreír. Soy una persona humilde, dedicada y ahora tengo una hija (Leah Michelle Chirinos) de cuatro años que es muy importante para mí. Estoy agradecido con Dios, porque me la tiene sana y con salud. Ella es un plus extra para mi vida.

¿Prefiera andar tarjetero o billetera?

Chirinos sonríe ante una pregunta que le causa gracia. -Tarjetero-.

¿Camina con efectivo?

No me gusta andar efectivo porque sino se va rápido.

¿Nos puede mostrar?

Ja,ja,ja hoy ando una billetera que me la regalaron.

¿Cuánto anda en efectivo?

-El talentoso volante del Olimpia muestra su billetera y nos dice entre risas- Nada. Ando empty (vacío), pero las tarjetas no pueden fallar, porque si uno anda dinero se lo come rápido, por eso le digo que es mejor las tarjetas.