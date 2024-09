Michaell Chirinos revela porqué no fue convocado por Honduras y habla de la posible salida de Troglio: “lo quiero como un papá”

Me llena de mucha alegría y mucha satisfacción poder representar uno de los capitanes tanto como Jerry, Caracol y mi persona, es motivante para mí, pero me ayuda a seguir creciendo y a esforzarme más.

Sí nos incomoda no estar en los primeros lugares, pero el triunfo ante UPN nos llenó de confianza para lo que le resta del torneo, como grupo necesitábamos ese gane, ahora enfrentamos a un rival complicado, trataremos de hacer un buen partido.

Importancia de la victoria ante Lobos UPNFM y les incomoda no estar en el primer lugar

No será un partido fácil ante un equipo complicado que ellos manejan muy bien, trataremos de hacer un excelente partido para seguir sumando y agarrar confianza.

El 33 merengue dio sus valoraciones sobre la capitanía en el Rey de Copas , su bronca al no estar en la Selección Nacional de Honduras y la posible salida de Pedro Troglio.

¿Qué les dijo Troglio?

Al inicio del partido nos llenó de confianza el profe, necesitábamos esas palabras de aliento, que una victoria nos dejaría trabajar de la mejor manera en la semana, al final nos llena de confianza un resultado positivo, agregamos cosas que no estábamos haciendo en los partidos.

Troglio dijo que iba en diciembre, quedaron eliminados en Copa Centroamericana, ¿el semestre lo salva el título?

La obligación de Olimpia es ganar los títulos esté quien esté, se vaya quien se vaya, lo que representa Troglio es importante, yo lo quiero como un papá, me ha dado muchas alegrías, la decisión él la tomará de la mejor manera, nuestra obligación es ir por el campeonato.

¿Qué mensaje le podés mandar a la afición?

Aquí no existe el empate, la derrota ni los segundos lugares, la obligación es quedar campeón siempre, es normal que estén dolidos, los resultados no nos han acompañado en los últimos partidos, siento que en San Pedro Sula nos recibieron de la mejor manera, está esa paz, aunque los resultados no nos acompaña, pero contra Olancho FC queremos seguir sumando, en todos los torneos nos han pasado cosas, pero queremos salir campeones.