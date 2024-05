Michaell Chirinos revela el factor del momentazo con Olimpia y palpita la final ante Marathón: “Me acerqué a Dios”

Desde el plano individual, ¿cómo ha logrado encontrar su mejor versión y cuál es el punto de inflexión?

Hay muchas cosas que me han llenado como futbolista. El primero es acercarme más a Dios. Luego la confianza que me dan mis compañeros y el cuerpo técnico y lo principal es mi persona; cambiar el chip para seguir creciendo futbolísticamente como persona. Me siento feliz por el torneo que he hecho, pero al final esto es un club y lo que aspiramos es a salir campeones.

¿Qué tiene Olimpia que Michaell Chirinos se reinventa?

Te llena de mucha confianza cuando hablas con el presidente y Osman Madrid, con el cuerpo técnico, cuando venís a practicar e una linda cancha, tenés un gimnasio que te motiva a seguir creciendo, que antes no lo tenías y está la parte a seguir demostrando, lo que la gente ha visto en uno. Me acerqué un poco más a Dios, y eso me ha llenado de alegría, confianza y tranquilidad.