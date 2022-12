Michaell Chirinos se despide del Olimpia con emotivo mensaje y dedicatoria especial para Pedro Troglio ¿qué recado le deja al chelito?

“Escribo este mensaje de despedida, agradecimiento a toda la afición de Olimpia, a mis compañeros, cuerpo técnico y dirigentes que me brindaron su apoyo durante estuve en el mejor equipo del país. Hice realidad mi sueño de poder triunfar, defender la camisa y el escudo como se merece”, comienza diciendo.

Chirinos tomó maletas a Europa, donde ya fue presentado como nuevo jugador de la liga griega, pero el jugador catracho no dejó pasar por alto el momento y se despidió de la dirigencia, cuerpo técnico y afición olimpista por medio de un mensaje.

También aprovechó para agradecer a los directivos por el respaldo que le brindaron durante su paso por la institución blanca.

“Me voy muy agradecido con dos Osman y el Lic. Villeda por todo el apoyo, consejos, regaños y demás que me dieron. Me voy de la mejor manera, poder ver la felicidad en mis padres, en todo el olimpismo, poder disfrutar de las dos copas que obtuvimos, se logró y eso me llena de orgullo poder quedar en la historia del club”.

Chirinos no pudo pasar por alto a Pedro Troglio, quien ha sido pieza clave en su recuperación futbolística con el club, pero curiosamente no se le escapó el famoso chelito (miembro de utilería).