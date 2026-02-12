Ministro de Seguridad aclara la fusión de Génesis FC con Policía Nacional en la Liga Hondubet: "Ellos no reciben fondos"

"El equipo de fútbol no es una instancia de la Policía Nacional, es una especie de organización no gubernamental en la cual el presidente de ese club era el ministro de Seguridad anterior, no por su calidad de ministro, sino en su calidad de persona natural. Seguramente seguirá funcionando porque ellos no reciben fondos de la Policía Nacional", explicó Velásquez.Por otro lado, <b>Velázquez </b>dijo desconocer si durante la gestión de <b>Gustavo Sánchez </b>se giraron fondos de la Secretaría de Seguridad al equipo que hace de local en La Paz."No tengo ese rol de investigador, son los órganos contralores del Estado los que lo deben hacer. Por mi parte yo les puedo asegurar que lo que yo recibí y que hemos hecho en una investigación interior es que no hay ninguna partida presupuestaria para este tipo de cosas", indicó."El nombre es una marca que está asociada con la Policía, pero si usted investiga en la liga de fútbol nunca se llamó Policía Nacional, es Génesis", puntualizó.