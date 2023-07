Motagua confirma nuevo fichaje y seis bajas para el duelo contra UPN y responden: ¿Están interesados en Buba López?

Valoró el empate que se sacó en Philadelphia contra los leones. “Con Olimpia se empata el juego, pero a raíz de tantos partidos que no hemos venido ganándole al Olimpia, creo que partimos de algo bueno de un empate y no una pérdida. Sacamos buenas conclusiones de cara al torneo en esta gira”.

FICHAJES Y ¿BUBA LÓPEZ EN AGENDA?

DIEZ confirmó en primicia el fichaje de Antony García, el volante derecho que Motagua tanto buscó en el mercado de fichajes, algo que el asistente de Medina no escondió. “Se ha hablado con Antony García para que pueda llegar al equipo sabiendo que ocupamos un volante por fuera, con Bryan Félix no se pudo concretar por su lesión y esperamos que Emilio pueda contratar a Antony y si no, nos quedamos con los que estamos”.

A Lozano se le consultó si intersa Buba López, quien en las últimas horas está siendo ubicado en la órbita de Motagua. “Con el tema de los porteros nosotros estamos claros. Rougier, Licona y Facussé son los que van a defender los colores del Motagua, no estamos esperando a nadie más y nos quedamos con esos tres guardametas”.

Finalmente reveló las bajas con las que encarará el inicio del torneo cuando reciban en el Nacional el próximo domingo a las 4:00 de la tarde al UPN. “Como cuerpo técnico ya tenemos el 11 definido, lastimosamente hay problemas con jugadores que están expulsados algunos no van a empezar el campeonato, por ejemplo los dos de Vida que tienen problema por falta de su finiquito, creo que en ese sentido nosotros tenemos que buscar las mejores opciones para arrancar el torneo”.