Motagua no le renueva contrato al argentino Diego Auzqui y extiende su vínculo con Juan “Camellito” Delgado

La directiva y cuerpo técnico decidieron no renovarle el contrato al mediocampista Diego Auzqui, quien estuvo dos temporadas con el Ciclón Azul y donde aportó poco en el ahora equipo de Hernán “Tota” Medina.

La primera baja del Azul

Esta es la primera baja del Ciclón Azul y la decisión fue tomada de forma conjunta entre el cuerpo técnico de “La Tota” Medina y la directiva motagüense.

Auzqui llegó al país por órdenes del ex DT del Azul, Diego Vázquez, pero con la llegada del estratega argentino no volvió aparecer en el once titular del conjunto capitalino.

En otro apartado, el Mimado, quien acumula 18 copas en su vitrina informó desde sus redes sociales que le renovaron contrato por un año al Juan “Camellito” Delgado.