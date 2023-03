Técnico del Pachuca no esconde su malestar tras el empate con Motagua y destaca el poder ofensivo del equipo hondureño

Luego de concluido el partido, Guillermo Almada , técnico de los tuzos, compareció en conferencia de prensa y no pudo esconder el descontento que le provoca este marcador.

Almada aprovechó para reconocer la seriedad que le dio al encuentro y lo duro que le resultado el conjunto hondureño.

SENSACIONES DEL ENCUENTRO

“La verdad que llave está abierta, nos faltó claridad y precisión en los 30 mentos y si bien mantuvimos el cero, Motagua dividía el balón y nos dificultaba. Nos vamos con la sensación ambigua, si queremos pasar la llave tenemos que tener mejor volumen de juego”.

INCÓMODO POR EL RESULTADO

“A mí me gusta ganar y cuando no tenemos la claridad, uno quiere ver otra cosa. Me voy conforme con la entrega, pero se que el rival juega, tiene sus méritos, pero tomaos malas decisiones en el momento del juego”.