Motagua venció al Águila en el estadio Nacional y pone un pie en la próxima Copa de Campeones de Concacaf 2025

Los aguiluchos no se encontraron cómodos en el partido, el equipo de Diego no les prestó la pelota y en el primer tiempo, Marlon Licona estuvo tranquilo ya que no le remataron.

Agustín Auzmendi volvió a responder, esta vez llegando a cerrar una bonita jugada del panameño Jorge Serrano que se metió por izquierda, envió el centro y el Pistolero no perdonó a los 16 para el 2-0.