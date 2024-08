Gary Stempel advierte a Diego Vázquez previo a juego de Copa Centroamericana: “Motagua se levantará, pero no será mañana”

Pero el estratega empezó analizando la derrota sufrida por los azules en su visita a Nicaragua, situación que no la mira extraña. “Muy difícil lo que sucedió en el primer partido, no me sorprende lo que hizo el club de Nicaragua ante Motagua”.

Stempel es un viejo conocido en el país, donde ha visitado en varios oportunidades la capital con clubes y la selección canalera.

“De Honduras, tengo muchos años donde he dirigido en esta cancha, este será mi quinto partido acá si no me equivoco, conozco mucho a los entrenadores y el fútbol de Honduras, aunque no pasa por su mejor momento se tiene que respetar, así como ustedes están conscientes que el fútbol panameño ha crecido y mañana será el típico partido entre un juego de Panamá y Honduras”.

El timonel tiene agradables recuerdos y sacó a luz lo sucedido ante el equipo Olimpia, donde los sorprendieron en el Chelato Uclés.

“Tenemos la ilusión de venir acá a buscar los tres puntos, será difícil sí, pero nosotros venimos con San Francisco a este estadio y le ganamos a Olimpia 1-0 en esta misma Copa y tenemos la ilusión de repetir algo así”.

Además agregó: “Los dos equipos están motivados para ganar, así que hay un gran deseo y estamos conscientes lo que tenemos que hacer. Motagua independientemente de los resultados que ha tenido, ellos estarán motivados para lograr los tres puntos en casa frente a su público”.

Stempel dejó claro el análisis que ha tenido del equipo de Diego Vázquez. “Tengo estudiado a cada uno de los jugadores de Motagua, miramos el partido contra Diriangén, conozco muy bien al entrenador, es muy exitoso que conoce bien el fútbol hondureño, creó una dinastía en su primer paso por Motagua, así que en cualquier momento Motagua va despertar, pero mañana no”.

También fue contundente al asegurar que: “No venimos a pasear, vamos a realizar un buen partido y la ilusión es lograr un buen resultado, estamos motivados”.

Sobre el positivismo que manda a sus jugadores. “Un técnico que no tenga confianza en su equipo no es buen entrenador, nosotros queremos ganar y estamos motivados para ganar, así que es normal transmitir confianza”.

Concluyó destacando: “El fútbol hondureño y panameño es muy similar, la única diferencia grande es la estructura, acá hay estadios, hinchas, apoyo económico, lo que maneja Olimpia en una semana es el presupuesto que tenemos nosotros en un año”,