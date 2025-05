Motagua ya lo sabía: El insólito motivo que retrasó el inicio del partido entre Victoria y el equipo de Diego Vázquez

Lo anterior fue notado de inmediato por el árbitro principal del compromiso, Raúl Castro, quien rechazó las intenciones de Motagua, ya que Victoria tenía la preferencia de elegir su color de indumentaria por ser el equipo local.

Castro le mencionó a los jugadores y cuerpo técnico del "Mimado" que, de no salir con otro color de uniforme, el partido no podría comenzar en el estadio San Jorge de Olanchito. Ante esto, aparentemente Motagua respondió que no contaba con otro color de indumentaria, lo que causó un retraso en el inicio del juego de más de 15 minutos.

Finalmente, las Águilas Azules accedieron a la petición de las autoridades del juego y decidieron salir a la cancha con su uniforme de visita, el cual es completamente rosado y no podría provocar un problema de confusión entre los jugadores durante el desarrollo del partido.