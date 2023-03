Ninrod Medina avisa tras la gesta del Motagua: “Se puede repetir la hazaña contra Tigres”

Yo creo que uno debe creer y soñar, si a usted lo contrata en un trabajo que tiene objetivos, pero piensa que no los va a lograr, ¿en qué está? Nosotros creemos que podemos hacer grandes cosas. Indudablemente que las realidades son diferentes, pero de nuestra parte como director técnico seguramente transmitimos a los jugadores, que en base a trabajos las cosas se pueden dar.

¿Les ayudó que no llegaran con el cartel de favorito?

Favorito no vamos a ser, hay una cosa muy clara y objetiva, nosotros no podemos ser favorito contra los equipos de la MLS, de la Liga MX porque hay una realidad del fútbol y del nivel de vida, esa es una verdad que nadie la obviar. De acuerdo a la parte de nosotros, vamos creciendo de acuerdo a la carencia que tenemos. Indudablemente se va cortando la línea de los eliminados, son partidos que tenés que jugar de la mejor manera, muchas veces pasará este resultado o no, pero hay que competir.

¿Qué opina sobre la eliminación de Olimpia y Real España?

Los tres equipos quisimos poder trascender y representar dignamente el país, la historia ya la conocemos. Pero tanto Real España y Olimpia son circunstancias del juego que no se les pudo dar que en otros momentos tuvieron, son parte del juego. De nuestra parte la satisfacción porque logramos un paso importante, seguimos apostando a que con el trabajo las cosas se pueden ir dando mejor.