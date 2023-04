Ninrod Medina: ¿Motagua es el único que le puede quitar el título a Olimpia? Y confirma una baja sensible por lo que resta del torneo

“Tal vez no llegamos como quisiéramos, indudablemente uno quiere sumar la mayoría de puntos posibles, que el equipo logre tener una regularidad continua en resultados, en fútbol y por ahí no lo hemos tenido. Entonces creo que la mayor ocupación y preocupación que tenemos es esa, que el equipo muestra cosas durante juego bastante buenas, bastante altas, pero a la vez siempre situaciones que pensábamos que habíamos corregido y que habíamos mejorado y volvemos otra vez a caer en esa situación, sin embargo, esto es de trabajar día a día. Yo creo que estamos muy conscientes de que el grupo ya al dar un paso y estar en la liguilla, lo que nos compete en estos dos juegos últimos es sumar la mayoría de puntos y bueno, indudablemente que de acuerdo a no solo a uno, de acuerdo a los demás rivales, pues también como ellos se desenvuelven, vamos a saber al final la posición, pero estamos más que claro que independientemente de lo que pueda pasar con los restantes rivales que están arriba de nosotros, que nosotros debemos de buscar fortalecernos de cara a eso y seguramente lo que todos sabemos, una vez entrando a la liguilla, indudablemente tal vez los que tienen hasta cierto punto ventaja serían los dos que están clasificados a semifinal por la situación que cierran en casa, sin embargo, también seguramente van a encontrar rivales que van a venir con una serie exigencia de juegos, de resultados previos a esos juegos y seguramente por ahí debe de buscar uno cierta sintonía de acuerdo a lo que se va a encontrar.

Un ejemplo. Nosotros durante el juego estamos 2-0, tenemos ocasiones para marcar el tercero y en una desatención por una lesión, una situación, se nos da el 2-1 y ahí el juego se nos complica, entonces son situaciones que yo creo que un equipo como siempre he dicho y creo con el liderazgo con la madurez de Motagua lo debe saber manejar, entonces seguramente nos tiene que servir el aprendizaje, indudablemente no queremos que se cometan esos errores, porque muchas veces trastoca un funcionamiento, sin embargo, estamos apelando de que todo eso nos ayude, que podamos entender los momentos clave de juego hasta este momento y que dedicado es de cara a esa última instancia el equipo pueda tener mayores argumentos, mayores criterios, mayores fundamentos básicos de fútbol que lo podamos poner en juego y a la vez en práctica porque seguramente se nos viene una competencia donde vamos a tener dos juegos muy seguidos a los cuales nuestro margen de error tiene que ser bastante mínimo y el equipo debe de buscar ir sumando la mayoría de puntos que necesitamos”.

“Yo creo que no solo uno que está aquí enfrente, seguramente ustedes también como medios críticos, medios objetivos, medios que ven el fútbol, seguramente saben qué situaciones buenas y malas hay en Motagua en relación al tiempo que tenemos de estar nosotros. A nosotros los que nos compete seguramente que el equipo se fortalezca más, que la línea defensiva por dar un ejemplo reciba menos goles, que la línea de adelante logre anotar, que logre tener esa combinación de línea de juego que queremos nosotros y que el equipo sea más constante, un poco más contundente, no tanto solo en la mitad, contundente en el sentido de tener más criterios con la pelota.

“Nosotros estamos tranquilos. Nosotros tenemos contrato y estamos cada día trabajando. Yo creo que en este trabajo nadie tiene que estar contento, escuchaba la vez pasada al técnico que va en el primer lugar y no está contento con su equipo porque seguramente uno quiere algo más, entonces aquí yo creo que no debe haber un contentamiento en ningún sentido, porque seguramente siempre hay cosas buenas, malas, que uno va mostrando y en ese sentido más que tranquilo.

Sobre lo que piensan, bueno, si yo me pongo a hacerle caso seguramente me vuelvo loco. Yo ya tengo 46 años y tengo muchos años de fútbol, seguramente que yo soy una persona que respeto mucho, me gusta escuchar críticas, más críticas, seguramente porque el ser humano es matado que si hablan bonito de uno como que cree que todo es bueno. Yo no, yo la verdad que en ese sentido siempre he tratado de mantener un perfil muy bajo, muy tranquilo. Nosotros estamos muy conscientes haciendo un trabajo. Estamos en la liguilla, la verdad que matemáticamente estamos ahí, lo que queremos es hacer sumar estos seis puntos restantes para ubicarnos es una mejor posición, pero estamos ahí, el primer paso paulatinamente, lo que nosotros queríamos es estar en la liguilla. Bueno, ahora queda que el equipo muestre algo bueno, no solo quedarnos con eso y respetamos, nosotros respetamos todo tipo de comentarios. Aquí seguimos trabajando durante el tiempo que Dios nos tenga acá, vamos a dar lo máximo”.

¿Por qué Motagua no se termina de levantar?

“Dentro de la regularidad que hemos querido buscar, nosotros agarramos el equipo también en la misma posición en la cual estamos, entonces este es un trabajo que seguramente a lo interno con los directivos, desde el primer momento que yo llegué, se los planteamos de la manera que uno vive y piensa, para mí hay un gran equipo, para mí hay un equipo con condiciones muy interesantes y buenas, y eso se ha mostrado. Yo te digo, enumeraste el caso de Pachuca, seguramente que ese fue un pico muy alto que tuvo el equipo y seguramente enumeraste, Vida, Victoria. Entonces uno puede decir, el pico alto acá y el pico alto de acá, dejamos a Victoria y a Vida literalmente fuera de la liguilla, entonces es un punto muy importante.

Yo creo que el equipo en sí sigue mostrando cosas buenas, sigue buscando afianzar lo que queremos con nosotros seguramente también hay un punto que bueno, que creo que si ustedes lo analizan, es muy claro, este equipo no lo armé yo, este equipo lo armó un técnico anterior, con las ideas de ellos que son muy respetables y seguramente nosotros necesitamos y pensamos el tener jugadores diferentes de cara lo que nosotros queremos como cuerpo técnico, me tocó jugar y me tocó trabajar con lo que tenía, hoy a eso le hicimos frente, pero también estamos apostando a que el equipo logre tener una regularidad mayor y bueno si dominamos también fríamente si vos ves del segundo lugar nosotros estamos a dos juegos, o sea, con quien hay un término muy marcado, se puede decir que es con el líder, de ahí con los demás equipos siento que estamos muy parejos y aún con lo irregular que hemos sido, entonces yo creo que el torneo también ha dado esa partitura de que ningún equipo se ha despegado”.