Ninrod Medina muestra confianza en Motagua, la decisión que tomó con los porteros ¿y recibe consejos de Diego Vázquez?

Respecto a las voces que afirman que será muy complicado quitarle el título a Olimpia, sentenció: “Yo tengo la fe ciega en mi equipo, afuera de lo que puedan decir... no solo los motagüenses, sino que toda la afición en general. Siempre van a ser de los rivales favoritos para manejar la Liga. Realidades no vamos a obviarlas. Yo apuesto a mi equipo, apuesto a que nosotros vamos a ser protagonistas”.

¿Recibe consejos de la Barbie? “Siempre hablo con él, casualmente ayer fuimos a jugar. Uno no puede estar alejado de personas que le han ayudado en su crecimiento. Es alguien que me ha demostrado su amistad, no solo en el tiempo en el que trabajamos en Motagua, sino que desde el 97 para acá. Siempre es bienvenido un consejo”, confesó.

En ese sentido, confesó lo que admira de Diego: “Yo creo que el manejo de equipo, son cosas favorables que uno aprendió y que las va a ir poniendo en práctica”.

Entre otras cosas, Ninrod Medina se refirió al cruce de Concachampions ante Pachuca y expuso que “hay que ser realistas, el fútbol mexicano está mil veces arriba del fútbol hondureño y no lo vamos a obviar, pero se vale soñar”.