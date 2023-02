¡Problemas en el Vida! Jairo Martínez carga contra Raúl Cáceres: “Es un mentiroso, por eso estamos como estamos”

Cáceres , quien renunció a su cargo la jornada pasada y un día después se anunció su retorno, dijo en una entrevista que había decidido marcharse ya que pasaban situaciones en el club que el presidente Luis Cruz “no sabía”, pero que “ya se involucró y me pidió que me mantuviera tranquilo”.

Jairo Martínez no ocultó su enojo por lo que soltó el técnico Raúl Cáceres: “Me molesta que con la frase que él dice menciona que nosotros no le damos la información a Luis, entonces eso es mentira, él quiere justificar malos resultados en el equipo con esta frase”.

Y agregó: “Se lo informo yo lo que lo vivo a diario, se lo informa Edil Gutiérrez y supongo también se lo informa Cáceres, Luis tiene comunicación muy fluida con todos nosotros, entonces él no puede tomarse la atribución de decir que Luis Cruz no sabía lo que pasaba en el equipo”.

“Estas papadas son las que nosotros nos tienen como estamos hoy, ¿por qué no habla de los problemas que tiene con los jugadores? ¿por qué no habla de eso? porque sabe que no le conviene”, cerró Martínez.

El Vida marcha en el octavo lugar del Clausura 2023 con solo seis puntos tras ganar dos partidos y perder los otros cuatro. El miércoles se miden al Victoria por la fecha siete.