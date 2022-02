El nuevo ataque de periodista argentino a la Liga Nacional de Honduras y ahora pone de ejemplo a Motagua

Carroza comenzó esta clase de ataques contra la Liga Nacional luego de que el San Lorenzo de Pedro Troglio cayera ante Defensa y Justicia en la Superliga de Argentina.

A Pedro Antonio no se le están dando las cosas y solo suma un punto de nueve posibles en tres fechas, algo que hizo que Pablo criticara el nivel del fútbol de Honduras.

Lavallén tuvo una respuesta para Carroza

“La verdad desapruebo todo comentario, me parece muy mal desempeño periodístico el juzgar otro tipo de fútbol sin conocerlo. El fútbol es fútbol y cada uno lo juega como le parece y en realidad ese tipo de comentarios, sobre todo viniendo de un compatriota la verdad que me entristece mucho, porque muchas veces el argentino está visto como una persona pedante y soberbia, y este tipo de declaraciones no hacen afirmar más este tipo de cosas. Uno puede tener una opinión futbolística de cualquier liga del mundo, pero el hacerla pública en un medio gráfico o televisivo, nos deja mal parados a todos los argentinos. Repudio esa declaración y me parece que las personas que juzga en que posición está cada liga del fútbol mundial tendría que mirar un poquito hacia adentro para ver en qué lugar está trabajando uno”.